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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den kardeş ülkeye yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi ile ilgili sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımların bölgeye gönderileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz' dedi.

6 Ekim 2024 Pazar 20:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den kardeş ülkeye yardım eli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin "geçmiş olsun" mesajını yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BU ZOR GÜNLERİNDE KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin Bosna-Hersek'e yardım eli uzatacağını ifade eden Erdoğan, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

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