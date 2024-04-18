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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanyalı mevkidaşı Hassan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

18 Nisan 2024 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanyalı mevkidaşı Hassan'ı resmi törenle karşıladı
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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.

Başkan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Başkan Erdoğan saat 19.15'te konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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