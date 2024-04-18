Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.

Başkan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Başkan Erdoğan saat 19.15'te konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

900 milyar doların üzerindeki rakama işaret etti: Türkiye'nin rolü hafife alınamaz

Diop: Türk SİHA'ları topraklarımızı kontrol edebilmemize imkan sağladı