Bölgede yeni safhaya geçildi! Başkan Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ülkemize yeni eserler ve hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. 29 Mayıs 1453'ü maziden atiye kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biri olarak görüyoruz. Fethin bağrında açılan yarayı hamd olsun kapattık. Boynu bükük, gözü yaşlı mahzun Ayasofya, salavatıyla İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak yer almıştır.

"BUNLAR MEDENİ DEĞİL"

Aradan geçen onca asra rağmen İstanbul abide eserleri ile şairlerin ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. İşte Çamlıca tepesi, eskiden neydi kirlilik abidesiydi, bir rezaletti. Burada bir çevre katliamı var diyen olmadı. Ama biz geldik tüm demir yığınlarını kaldırdık ve muhteşem bir eser olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. Şimdi her kökten insanın dünyanın dört bir yanından gelip İstanbul'da okumayı, yaşamayı tercih etmesi önemlidir. Ama ana muhalefet ne diyor bunları biz göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil, bunlar gayrimedeni. İstanbul'a borcumuzu ödeyemeyiz.

"BİZE YAKIŞANI YAPTIK"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi insanımıza hizmet verecektir. Şu anda ekran başında dinleyen milletime sesleniyorum, biz Atatürk Havalimanı'na 1006 odalı şehir hastanesi yaptık, hem de 3 ayda yaptık. Bize yakışan budur, biz ana muhalefetin af edersiniz hal binasını hastane diye aldatma derdi içerisinde değiliz. Onlara o yakışır bize de 3 ayda bu hastaneyi yapmak yakışır. Bu hastanenin içinde tüm teçhizatlarıyla yaptık. Sancaktepe'de yine aynı oda sayısına sahip şehir hastanesini yaptık. Tabi bunlarla yetinmeyeceğiz. Her ikisinde de havaalanı var, hani yurtdışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız var ya. İşte bu entübe artık kurtulmaz dedikleri kişileri biz ülkemize getirdik ve tedavileri burada devam ediyor. Allah'ın verdiği ömrü kimse bir an öne alamaz. Dün yeni bir haber daha geldi, yine Almanya'da. Bir hastamız var ve bakanımız onu takip ediyordur.

"AHLAKLARINI KAYBETMİŞLER"

560 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fetih kutlamaları Kılıçdaroğlu, bunları görsün. Yalan ve iftira ile millet bahçesi nedeniyle bize saldıranlara cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yeşil alan kazandıracak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde birileri böyle bir hizmeti daha siyasi husumet malzemesi haline getirecek kadar ahlaklarını kaybetmiştir. Bunlar bizim her adımımızda karşımıza dikildiler. Beklerdik ki aynı çevreler Atatürk Havalimanı konusunda yanımızda olsun.

Önümüzdeki fethin yıldönümü törenini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanan kısımlarında yaparak bunlara cevabı vereceğiz. Böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'E SELAM ÇAKIYOR"

Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Van depreminde daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olan kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı.

Kılıçdaroğlu Van'ı överken, bu şehri nasıl İranlılara cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. Kaset çıkarlarıyla başa geldiğinden beri ülkede yapılan tüm eserleri engellemeye çalışmıştır. Yahu siz ne cinssiniz ya! Devlette devamlılık esastır. Söke söke bu ülkede bir yargı var, şakır şakır ödemeye mecbursun.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Türken Vakfına yönelik iftiralarla kime hizmet ediyor. Bu vakıf eğitim faaliyeti yürütüyor. Bu zatın eğitim faaliyeti yürüten vakfımıza yaptığı her iftirayı burnundan fitil fitil getirmek boynumuzun borcudur. Bizim çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle uğraşmayı adet haline getirdi. Kaçacak iddiasından yurt meselesine kadar her şey bir projenin parçası olabilir. Ülkemizde yönetimi yalan ve iftirayla değiştirme projesidir. Bu tipler omurgasız oldukları için önce kendilerine verilen senaryoya göre önce her şey söylerler sonra da inkar ederler.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: YÜREĞİ YETİP 2023'TE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI OLMAYACAK MI?

Buradan ben Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bir kaç soru sormak sitiyorum. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu? Bu bir. İkinci sorum; Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın MATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutuma karşı devletinin izlediği poltikanın yanında mı? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı? Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez devam edeceğiz.

GEZİ OLAYLARININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞUNU TARİH DE YAZACAKTIR

Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan çatışmaya dönmüştü. Dolmabahçe'deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük... Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazacaktır. Bay Kemal de oradaydı. Çünkü başı çeken oydu. Bunlar ancak terör sevicileri ile beraber. Çünkü kendileri de terör sevici.

BÖYLE BİR PANKARTI POLİSE RAĞMEN ASAMAZSIN ASTIRTMAZLAR

Dün köprüye çıkıp polislere hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunun somut örnekleridir. Siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıklarını terbiyesizliğin hesabını hukuka verecektir. Bu ne densizliktir. Sen vekil olsan ne yazar? Gelip de Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı polise rağmen asamazsın. Astırtmazlar. Ne oldu? Asamadın. Kültür sanat konusunda ülkemize bizden daha çok hizmet getiren limse olmadığına yürekten inanıyoruz. Gezi olaylarının planlı bir kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Boğuştuğumuz pek çok sorunun başlangıç noktası Gezi olaylarıdır.