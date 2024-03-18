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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

18 Mart 2024 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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