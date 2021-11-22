İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,499
  • EURO
    12,9246
  • ALTIN
    664.326
  • BIST100
    1755.48
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya gelen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticilerine seslendi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:27
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantı kapsamında yapılan çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi şu anda Avrupa'yı dolaşıyorsunuz ve Avrupa'da UID'nin temsilcileriyle bir araya gelmek suretiyle yeni bir heyecan, yeni bir aşkı inşallah orada törpülüyorsunuz. Bundan dolayı da gerek Efkan (Ala) kardeşim sizlere gerekse tüm UID'nin Avrupa'daki temsilcilerine tüm kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız. Ben sizin bu heyecanınızı, coşkunuzu bu şekilde görüyorum ve bunun neticesini de Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları olarak, UID'nin bu performansını bu şekilde devam ettirmesi halinde neticeyi muhakkak alacaktır. Gerek UID Başkanına gerekse de diğer bölge başkanlarına kalbi şükranlarımı bildiriyorum."

Efkan Ala da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı arasında telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etmesinin büyük motivasyon sağladığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.