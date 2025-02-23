Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler çok yakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

8. Olağan Büyük Kongremizin, partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kongre salonumuzu bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum.

Salona girmeden önce dışarıda 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun.

Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir. Okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemek. Yönümüz hep gelecek. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz.

"BURADAKİ İSİMLER FANİ"

AK Parti kurulduktan bu yana kendini yenilemeyi, geliştirmeyi başaran bir partidir. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımız her zaman daha verimli ve gayretli çalışmalar bekliyoruz.

Burada isimler fanidir. Baki olan tek şey davadır. Kadrolarımız değişken ama ilkeler sabittir.

"DÜNYADA İLK 5'TE YER ALAN SİYASİ KURULUŞUZ"

Biz Anadolu'ya bin yıl önce, yeni değil yeniden geldik. Gerektiğinde alın terimiz ile gerektiğinde al kanımız ile bu yurdu vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Menderes'ten Özal'a kadar hepsi millete hizmet etmiştir. Kökünden kopan toplumların rüzgarda savrulan yapraklar gibi nasıl savrulup gittiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Mücadelesine devam edecek olan AK Parti'nin gerisindeki sırrı merak edenlerin bakacağı yer bu köklerdir. Dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

İktidardaki 22 yılımızı şanla şerefle literatüre geçen başarıya imzamızı attık. Bu tarihi başarıya Çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve bunda da muvaffak olduk.

Önce davamızın gücünü ülkemizin gücü haline getirdik, sonrasında ülkemizin gücüyle bölgemizde ve dünyada lider Türkiye inşa ettik.

Milletin namusumuza emanet ettiği iradesine ihanet etmemizi beklediler. Biz pazarlık masasında kurulmadık.

MUHALEFETE TEPKİ

Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Toksik demokrasinin panzehiri AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Anti demokratik güçler ile iş birliği yapacak kadar gözlerini kararttılar. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar pazar ürünü gibi alınıp satıldı. Daha 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğuna şahit olduk. Terörle siyaset aynı anda olamaz. Terörsüz Türkiye, Milli mutabakatın ifadesi. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz.

Hiçbir demokratik ülke, terörün silahına da, siyasi örgütlenmesine de sivil toplum görünümlü uzantılarına da tolerans gösteremez.

Terör duvarını yıkıp atacağız. Terörsüz Türkiye ideali, her kesimin desteklediği geniş tabanlı bir mutabakatın ifadesidir. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra yeni bir dönemin kapıları açılacak. Ya silah ya da sivil siyaset diyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM OLDUĞU SÜRECE TÜRKİYE GÜVENDEDİR"

MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır. Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir, ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır.

Hep kendi ajandalarını topluma dayatma peşinde koştular. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

Dünün Türkiye'sinde ne kadar ötekileştiren varsa bugün Türkiye'nin ayrılmaz parçasıdır. Alevi kardeşlerimizin taleplerinin önemli bölümünü karşıladık. Başörtülü kadınlarımızın kamu kurumlarında çalışmasını sağladık. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açarak tekbirlerle buluşturduk. Nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik.