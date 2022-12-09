Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Altıncısı tertiplenen formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Burada yapılan tartışmalar ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor

* TRT World Forum başarı çıtasını her yıl daha da yükseğe taşıyor.

* TRT, 'Önce İnsan' ilkesinden hareketle sessiz yığınların sesi olmayı sürdürmektedir.

* Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık

* Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor.

* Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

* Türkiye dizi ihracatında 2. sıraya yükselmiştir.

* Amacımız, ülkemizle birlikte dünyaya iyilik, doğruluk ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

* Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur.

* İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koyma mecburiyetindedir.

* Koronavirüs salgınında kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarken, mücadele noktasında dünyada en önemli rolü oynadık.

UKRAYNA- RUSYA SAVAŞI

* Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu.

* Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

* Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle diplomasi trafiği yürüttük.

* Esir takası ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

* Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur.

* (Tahıl krizi) Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak.

* Amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek. Türkiye hakkaniyetli davranıyor, güven veriyor.

* Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerde de kilit rol oynamaktadır.

* Terörle mücadele küresel işbirliği ile yapılmalı.

* Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz.

* Yalnız bırakıldığımızı unutmayacağız. Binlerce tır silah, terör örgütüne gönderildi.

* Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.

* Teröre destek veren Avrupa ile ortak gelecek hayali zor.

* NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz. Daha F-16 meselesi çözülmedi.

* Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek almasak da sonuçlandıracak güce sahibiz.

* Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la mücadele veriyor mu?

* Türk Devletleri Teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz.