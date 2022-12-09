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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz. Yalnız bırakıldığımızı unutmayacağız. Binlerce tır silah, terör örgütüne gönderildi. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek almasak da sonuçlandıracak güce sahibiz.' dedi.

9 Aralık 2022 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Altıncısı tertiplenen formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Burada yapılan tartışmalar ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor

* TRT World Forum başarı çıtasını her yıl daha da yükseğe taşıyor.

* TRT, 'Önce İnsan' ilkesinden hareketle sessiz yığınların sesi olmayı sürdürmektedir.

* Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık

* Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor.

* Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

* Türkiye dizi ihracatında 2. sıraya yükselmiştir.

* Amacımız, ülkemizle birlikte dünyaya iyilik, doğruluk ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

* Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur.

* İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koyma mecburiyetindedir.

* Koronavirüs salgınında kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarken, mücadele noktasında dünyada en önemli rolü oynadık.

UKRAYNA- RUSYA SAVAŞI

* Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu.

* Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

* Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle diplomasi trafiği yürüttük.

* Esir takası ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

* Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur.

* (Tahıl krizi) Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak.

* Amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek. Türkiye hakkaniyetli davranıyor, güven veriyor.

* Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerde de kilit rol oynamaktadır.

* Terörle mücadele küresel işbirliği ile yapılmalı.

* Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz.

* Yalnız bırakıldığımızı unutmayacağız. Binlerce tır silah, terör örgütüne gönderildi.

* Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.

* Teröre destek veren Avrupa ile ortak gelecek hayali zor.

* NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz. Daha F-16 meselesi çözülmedi.

* Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek almasak da sonuçlandıracak güce sahibiz.

* Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la mücadele veriyor mu?

* Türk Devletleri Teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz.

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