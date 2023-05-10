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Politika

Başkan Erdoğan: Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz.' ifadelerini kullandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Biz Mardin'i çok seviyoruz. Pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek.

- Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur.

- Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz.

- Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz.

- Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi, Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

- HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınanlarla neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.

- Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin? Utanmadan sıkılmadan şimdi Selo'yu bırakacağız diyor.

- Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Biz sizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak ülkemizi büyüttük. Bunun için her türlü riski aldık. Birileri Mardin'in ilçelerinin sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik.'

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