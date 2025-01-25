Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına, AK Parti Van İl Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den beri partisinin Van teşkilatlarında görev alanlara teşekkür etti.

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet edip bugün aralarında bulunamayan, vefat eden kişilere rahmet dileyerek, canlı bağlantıyla kendilerini takip eden Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak'ta eş zamanlı olarak yapılan kongrelerin de hayırlılara vesile olmasını diledi.

Görevlerine devam eden ve yeni görev alan kişilere başarılar dileyen Erdoğan, "Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, dışlanmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı el verdiği sürece, oturduğu binada, ikamet ettiği mahallede, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede velhasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ KURTARMAYA DEĞİL GELECEĞE ODAKLANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taasuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın yüz yıllık ufku rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.

"HER KONGREMİZİ BİR BAYRAK YARIŞI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, muhalefet partilerini işaret ederek, kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla özellikle buraya dikkat edelim, 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden, 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak, bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz." diye konuştu.

"EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

Kongrelerle geleceğe dair vizyonlarını milletle paylaştıklarını ve kendilerini bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "Buna göre hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden sahayı sürekli domine ederek eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı programlı bir çalışma ortaya koyacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Hanım kardeşlerim herkese tek tek ulaşacak, verdiğimiz zorlu mücadeleyi onlara anlatacak gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Vanlı kardeşlerimizle istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin yine muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle konuşacağız. Yatırımlarımızla konuşacağız, icraatlarımızla konuşacağız.

Van Teşkilatımızın bu doğrultuda gerçekleştireceği, her faaliyetinde, her programında atacağı her adımda biz de daima yanlarında olacağız. Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın kalkınması Türkiye'nin kalkınmasıdır. Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Özüm sözüm hep birdir. Ben bu yurda bağlıyım diyen Van, kendi tarihi ve asli misyonuna dönerek bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle bir yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve istikrar iklimini, bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz.

İpek yolunun ana kavşaklarından olan Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz. Heyecanımızı muhafaza ederek sorun çözme, hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir.

"İÇ TARTIŞMALARLA TÜRKİYE'NİN VAKTİNİ VE ENERJİSİNİ HEBA ETTİLER"

Erdoğan, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenenlerin yüzünü bugüne kadar asla kara çıkarmadıklarını belirterek, "Kardeşlik hukukumuzu korudukça dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz. İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz, bizi tahrik etmeye, bizi hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşref tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye'ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. İç tartışmalarla, iç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler. Ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hissiyatı paylaştığını görmekten açıkçası. memnuniyet duyun. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi, bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz.

"HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı zaten verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz. Üzerimizde çok ama çok büyük bir emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne istediğini, ne beklediğini, ne talep ettiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah. bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Biz bu topraklar üzerinde biriz, kardeşiz. Türk Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz.