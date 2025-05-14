Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın kararı tarihi önemde

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRUMP'IN KARARI TARİHİ ÖNEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını ifade etti

GAZZE'DEKİ DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya – Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti