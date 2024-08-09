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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kulüplerimizden futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün itibariyle başladı. 2024-2025 sezonu başlangıcı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm kulüplerimizden, içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz' dedi.

Star Gazetesi9 Ağustos 2024 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kulüplerimizden futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma noktasında azami hassasiyet bekliyoruz
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm futbol takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin, oynayacakları birbirinden güzel maçlar ile futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize tam anlamıyla bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum" dedi.

Erdoğan mesajında, "Gençlik yıllarında sporla bilfiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanı'yım. Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya, bulunduğumuz makamların ötesinde şahsen de çok büyük önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine âşık olduğu bir kulübü; tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden, içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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