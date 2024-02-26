Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye değişti ama muhalefetin anlayışı değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



İktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları bundan sonraki vizyonlarımızın altyapısıdır. Asıl işimiz yeni başlıyor, Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Artık devir, Türkiye Yüzyılı devridir. Ayak sesleri gümbür gümbür geliyor.

Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti. Ama ülkemizdeki muhalefetin anlayışı değişmedi.



Hala eski Türkiye özlemi içinde olanların yüreğine her seçimde bir 'acaba' hevesi dolduğunu biliyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince kös kös yerlerine dönüyorlar

Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz

Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor

İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini ele geçirsinler ardından ülkeyi yeniden huzursuzluğu, istikrarsızlığa, kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Dertleri belediyeler üzerinde elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile birlikte yağmalamaktır

Bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını, bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor

Bugüne kadar yaptıklarımızla, bundan sonraki projelerimizle vatandaşlarımızı, şehirlerimizi en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz.

Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz çok çalışarak, şehrimizin her karışını alın terimizle sulayarak, gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız

Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Yarım asra yaklaşan siyasi tecrübemizle biliyoruz ki, sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz.



AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden 1. çıkmayı hem saha, hem sandık hakimiyeti sayesinde başarmıştır. 31 Mart'ta da birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız

AK Parti şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün partisidir. Her kim AK Parti çatısı altında bu davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır

AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz

Bizim adayımızın olduğu her yerde MHP teşkilatlarının, MHP teşkilatlarının adayının olduğu her yerde de AK Parti teşkilatlarının aynı azim, heyecanla çalıştığından şüphe duymuyorum