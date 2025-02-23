Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

8. Olağan Büyük Kongremizin, partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kongre salonumuzu bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum.

Salona girmeden önce dışarıda 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun.

Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir. Okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemek. Yönümüz hep gelecek. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz.

AK Parti kurulduktan bu yana kendini yenilemeyi, geliştirmeyi başaran bir partidir. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımız her zaman daha verimli ve gayretli çalışmalar bekliyoruz.

Burada isimler fanidir. Baki olan tek şey davadır. Kadrolarımız değişken ama ilkeler sabittir.