Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde ata mirasına sahip çıktık.

* Dünya üzerinde nerede atalarımıza ait bir eser varsa oraya ulaşıp gün yüzüne çıkarıyoruz.

* Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için yapılan her çalışması takdirle karşılıyoruz.

* İlk, orta, lise ve yüksek öğrenim seviyesinde toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor.

* Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağı kaldırdık.

* Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı.

* 15 bini çocuk 35 bin kardeşimizin hayatına kast edenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu kararlarımızın bölgede akan kanı durmasını isteyen diğer ülkelere de cesaret aşılayacağına inanıyorum.

* İsrail'e karşı baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir.

* 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizin ete kemiğe büründüğü kurum tartışmasız bir şekilde vakıflarımızdır.

* Vakıf malına gösterilen ihtimamım kamuya dair tüm işlerde hepimize örnek olması gerektiğine inanıyorum.

* Kamu hizmetlerinin sorunsuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.

* Millete büyüklenmek, efendilik taslamak ve sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eş değerdir.

* Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız, tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine bundan sonra daha kararlı gideceğiz.

* Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.