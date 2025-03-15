Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bizleri böyle anlamlı bir günde siz değerli kardeşlerimizle, çok değerli evlatlarımızla buluşturanlara çok teşekkür ediyorum. Bu salondakilerin yanı sıra, tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.

Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum. Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.