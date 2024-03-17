Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadim Dostlar İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Siz kadim gönül dostlarımın yanı sıra Milli İrade Platformu ve ailesiyle tekrar bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Davetimize icabet ederek soframızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalplerimizi bu bereketli İftar sofrasında buluşturan herkese şükranlarımı sunuyorum.

"İSLAM DÜNYASI DA ÇOK İYİ BİR SINAV VEREMEDİ"



40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği 73 bin kardeşimizin yaralandığı 7 binden fazla masumun halen yıkıntıların altında olduğu Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor.

Sahne önünde İsrail'i eleştiren ama İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren batılı ülkelerin münafıklığı Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi.

Çok gayret gösterildi, çok çaba harcandı uluslararası kurumlar nezdinde pek çok girişimde bulunuldu. Ama bütün bu diplomatik çabalar İsrail'in şımarıklığı hukuk tanımazlığı ve küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı.

Müslümanlar olarak bunun muhasebesini muhakkak yapmamız gerekiyor. Bu öz eleştiriyi ne kadar erken, ne kadar açık yüreklilikle yaparsak Filistin halkıyla birlikte tüm Ümmeti Muhammed için o kadar hayırlı olacağına inanıyor.

Türkiye olarak acı da olsa doğruları söylemekten hakkı ve hakikate haykırmaktan çekinmeyeceğiz.

Gazze'ye 40 bin tonu aşan insani yardımımızı artırarak sürdüreceğiz.