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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 02:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kutlu olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Türkiye Yüzyılı"nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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