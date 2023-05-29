Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Türkiye Yüzyılı"nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."
Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.
Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. ���� pic.twitter.com/SRzasZGvuZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023