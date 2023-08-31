Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- 2023 yıl senesini hak ettiği şeklide idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

- Bir kez daha büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarıyla saygıyla anıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum. Acısı tatlısıyla bir asrı tamamlarken geçmişin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Yol haritasını şekillendirmemiz önem arz ediyor. Milletimizi karşılaştığı onca ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı kardeşliğine sahip çıkmasıdır.

- Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere ve görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir.

- Bu önemli yıl dönemlerini milletimizin maziden maziye giden yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirmeliyiz. Gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Milletimizin, karşılaştığı onca badire ve ihanete rağmen asırlardır olan vasfı birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'da hep birlikte bir kez daha gördük. Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz.

- Cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz.

- Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız atılmış adımlardan biriydi.

- 454 Türk, 12 misafir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mezunlarımızı yetiştiren tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum. Kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Misafir öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına zarar veren durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yaparak olur. Devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz.

- Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız

Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi. Türkiye stratejik coğrafyada, diplomasi, ekonomi ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Şu anda kendi savaş gemisini inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA ve taarruz uçaklarımızın iniş ve kalkış yapabileceği bir gemiye sahip olduk. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken bölgemizde barış ve güvenin tesisi için çaba sarf ediyoruz. KKTC'de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz.