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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki koltuk kavgasına değinerek, 'Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor. Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır.' ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 20:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerinin ardından CHP'de başlayan koltuk kavgasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazanmıştır.

Türkiye, sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır.

Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz.

Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz.

Güya "milleti barıştırmaktan" bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı.

Millete demokrasi vadedenlerin iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl "diktatörleştikleri" anlaşıldı.

"Halil İbrahim sofrası" diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir "kurtlar sofrası" olduğu ortaya çıktı.

Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor.

Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor.

Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır.

Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum.

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