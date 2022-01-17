Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC aşısı ile Arnavutluk'un yanında olacağız

17 Ocak 2022 Pazartesi 19:57 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türk milleti bütün gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk'un yanındadır.

Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır.

Arnavut dostlarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeteceğine inanamıyorum.

"TURKOVAC AŞISI İLE ARNAVUTLUK'UN YANINDA OLACAĞIZ"



Arnavutluk'un Balkanlar'da oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Arnavutluk'un yanındadır. TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz.

Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz.

Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz.

Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir" dedi.