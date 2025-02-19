''Yeni Türkiye'de haddinizi bilin'' uyarısı! Başkan Erdoğan: TÜSİAD'ın eski zihniyeti tedavüle sokulmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Grup toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çatısı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bu çatı altındaki hizmet mücadelemizde de Türkiye'deki çarpık muhalefet anlayışının tüm tezahürlerine tekrar tekrar şahit oluyoruz. Biz milletimize daha fazla hizmet üretmek için gecemizi gündüzümüze katarken muhalefet kanadı da bizi engellemek, bizi yavaşlatmak, bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor.

Milletin verdiği yetkiyi hizmet için, sorun çözmek için değil tam tersine köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş, Türkiye'nin ihtiyacı varmış, bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil.

"MUHALEFET TÜRKİYE'YE VAKİT KAYBETTİRDİ"

Türkiye'de kapanmayan bir muhalefet açığı vardır. Bu açığın kapatılması için arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleri ile Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Darbe girişimlerine kadar tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler. Biz adeta kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyorlardı. Biz tanklara karşı göğsümüzü siper ederken bunlar kahvelerini içiyorlardı. Dikkatinizi çekerim tüm bu süreçler boyunca muhalefette başkanlar değişti fakat kendi halkına yabancı zihniyette herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla ilgili umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Sayın Özel üslubuyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Siyasi ciddiyetten yoksun hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL 85 MİLYONA REZİL OLDU"

Sayın Özel marjinal grupların söylemlerini aklamaya çalıştı. Grup kürsüsünden her türlü hakareti etti. Sonunda ne oldu söyleyeyim, motor su kaynattı. Devreler yandı. Özel 85 milyona rezil oldu. Asıl cahilin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla şiir katliamına imza attı. Şiir konusunda kendisini geliştirmesi için bazı tüyolar verebiliriz. Sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toplamasını temenni ediyoruz. Yakın dostlarının siyasetin ciddi bir iş olduğunu Özel'e hatırlatması lazım. Bu vahim tablo karşısında şu gerçeği aklınızdan çıkarmayın. Milletimiz sizleri buraya çalışmanı, üretmeni amacıyla göndermiştir. Milli iradenin temsilcileri olarak şikayet etme gibi lüksümüz yoktur.

Milletimizin hayır duasını almaktan, hizmetlerimizle gönüllerinizi kazanmaktan daha büyük bir bahtiyarlık tanımıyoruz. Biz daima hedeflerimize odaklanacağız. Muhalefete prim vermeden Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz.

AK PARTİ KONGRELERİ

12 Ekim'de başlayan ilçe ve il kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongrelerimizle birlikte tamamladık. Genel Merkez, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreci hamd olsun suhuletle bitirdik. Partimize yakışır şekilde kongre maratonumuzun son düzlüğüne ulaşmış bulunmaktayız. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, başka partilere baktığımızda anlıyoruz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partili dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyoruz.

"HANÇER SİYASETİYLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK"

Medyaya, sosyal medyaya ve gazetelere yansıyan iddiaların yenilir yutulur bir tarafı yok. Türkiye Yüzyılını konuştuğumuz bir dönemde Türk siyasetinin yüz kızartıcı konularla anılmasından biz utanıyoruz.

Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.

"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA KALIPLARI YIKMAYA, EZBERLERİ BOZMAYA DEVAM EDİYOR

Bizim yaptıklarına muhalefetin hayalleri bile erişemez. Güney Doğu Asya seyahatimiz bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Büyük devlet sadece lafla olunmaz. Tıpkı ecdadımız gibi, büyük hedefler belirlememiz gerekir. Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya devam ediyor. Küresel siyasette kritik değişimlerin yaşandığı bu dönemde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimiz son derece önemliydi.

Türkiye-Malezya İşbirliği Forumu'na katıldık. Farklı alanlarda 11 anlaşmaya imza attık. Malezya'daki yoğun temaslarımızdan sonra Endonezya'ya geçtik. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan Endonezya ekonomisi büyük bir atılım içerisinde.

Her yaştan çocukların heyecanlarını görmek bizleri çok farklı bir duygu iklimine sürükledi.

Endonezya'dan sonra turumuzun son durağı olan Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi ve medeniyeti paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Başbakan Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olmasını nasıl unutabiliriz? En zor zamanlarımızda iki kardeş ülke olarak birbirimizin yardımına koştuğumuzu nasıl unutabiliriz? 24 belgeye imza attık.

Her 3 ülkede de Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldık. Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca yeni Türkiye'nin sembollerinden biri haline gelen TOGG'u hediye ettik. Liderlere lokum yerine TOGG hediye etmemiz ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor.

"UFKU DAR OLANLAR BİZİ ANLAYAMAZ"

Bir tanesinin cehaleti karşısında hayret etmemek elde değil. Ne dünyadan haberi ve ne de yükselen Asya gerçeğinden... Kendi çapsızlığını, vizyonsuzluğu Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyan sığ bir zihniyetle muhatabız. Bu işler her şeyden önce vizyon, irade ve ufuk meselesidir. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz.

Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir, kanaatidir. Milletimizde ülkemize ve şahsımıza yönelik bu büyük saygı ve sevginin sebebini çok iyi bilmektedir.

Bir diğer hakikat ise şudur; dünyanın dört bir ucunda bize gösterilen yoğun ilgi, bölgesel meselelerinde benimsediğimiz onurlu ve ilkeli duruşun sonucudur.

Avrupa dahil birçok ülkenin sustuğu dönemde Gazze, Filistin, Yemen için hiç susmadan sesimizi yükselttik.

TÜSİAD'IN AÇIKLAMARINA TEPKİ

TÜSİAD'ın provokasyon açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilemez değildir. Yapıcı olması halinde eleştiriye açığız. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrası sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkate almıyoruz. Kraldan çok kralcı davrananların ederi onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.

TÜSİAD'ın açıklaması provokasyon kokuyor, haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlar ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik.

İktidarlarımız döneminde kişi başına gelir bu sene 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD, 3600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu. Siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk.

6100 km olan bölünmüş yol uzunluğumuz 30 bine yaklaştı. Sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Refahı tabana yaydık. Bu süreçte, çok ciddi dirençle karşılaştık. Çıkarlarına dokunduklarımızın bel altı vuruşlarına ve operasyonlarına maruz kaldık.

Bunların en başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini rahatsız etmiştir.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek yeniden küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, bilin ki böyle bir şeye de asla müsaade etmeyeceğiz.

"MORALİ BOZUK OLAN TÜSİAD DEMİRBAŞLARIDIR"

Güven bunalımında olan TÜSİAD. Morali bozuk olan vatandaşlarımız değil. Morali bozuk olan devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.

Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı gibi davranacaksınız.