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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atıyoruz

Bitlis'te Ahlat Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atıyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız. Anadolu'daki varlığımızı hala hazmedemeyenler var' dedi.

25 Ağustos 2024 Pazar 15:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Ahlat, Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın kurulduğu ilk yurtlardandır. Ahlat'ta bin yıldır atan nabız, milletimizin ve devletimizin nabzıdır"

"Ahlat, Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın kurulduğu ilk yurtlardandır. Ecdadın konakladığı, nefeslendiği, zamanını doğru okuduğu Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür."

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Ahlat'ı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi bir vazife olarak gördük. Hep bu şuurla hareket ettik"

"Selçuklu kabristanındaki her bir şahideyi milli varlığımızın, aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. İnşallah bu güne kadar olduğu gibi bu hafızayı korumaya, güçlendiremeye devam edeceğiz"

"85 milyon olarak bir birimize herzeminkinden daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz"

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