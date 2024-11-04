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Politika

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da: Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'da konaklayacağı otele giriş yaptı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da: Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak
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Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

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