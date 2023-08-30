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Politika

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: Türkiye Yüzyılı vizyonunu kararlılıkla hayata geçiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, 'Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin sembolü Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: Türkiye Yüzyılı vizyonunu kararlılıkla hayata geçiriyoruz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

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