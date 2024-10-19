Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm siyasetçiler İsrail'e 'dur' demeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

* İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak.

* (Almanya) Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.

* İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık.

* Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık.

* Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir.

* Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına dur demeyi bekliyoruz.

* (Scholz görüşmesi) İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli bir başlıktı.

* Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail üzerinde gerekli baskı oluşturulması için uluslararası baskı oluşturmak için elimizden geleni yapmamız şart. Vicdan sahibi tüm siyasetçilerin İsrail'e dur demesini bekliyoruz

* 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 50 bin insanın öldürülmesi herhalde "F-35'lerle iyi vurdunuz" dedirtmez, bunlara "siz nereye gidiyorsunuz?" dedirtir.

* İsrail Dışişleri Bakanının şahsımla ilgili yaptığı açıklamasını da takip ederseniz niçin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına İsrail Dışişleri Bakanı bu şekilde saldırdı veya saldırıyor bunun hesabını sizde sorarsınız.

* Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3.5 milyon civarında da ülkemizde. Lübnan'da ciddi manada Türkmenler var. Türkmen soydaşlarımızı da içeriye alırız. Kapımız onlara açık.

* Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın şekilde devam ediyor. Almanya'da İslam düşmanlığı yaygın şekilde devam ederken bunun başını PKK, FETÖ çekiyor.

* (Almanya Başbakanı Scholz) Terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi sürdürelim kararını birlikte verdik. Terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz.

* İsrail'in, Netenyahu'nun kafa yapısında, çok açık, net bu savaşı sadece belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var.