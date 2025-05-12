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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarımızın meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur

Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur' dedi.

12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarımızın meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizin en önemli özelliği devletin devamlılığıdır.

Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir.

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