Başkan Erdoğan: Geçmişten aldıkları dersten yetinmeyenlerin şimdi gözünü 2023'e diktikleri anlaşılıyor

23 Ağustos 2020 Pazar 15:06 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor."



"Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir."



"Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz."



"Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

"Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir."

"Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir."

"Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor."

"Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz."



"Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz."

