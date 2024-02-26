Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Devlet Bey, her zamanki nezaketini bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller, onun yanında yine kendine has bir kalem gönderildiğini söylediler"

"Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette"

"F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş durumdayız. Gelen senatörlerle de yapılan görüşmede şu anda F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız, bunları konuştuk"