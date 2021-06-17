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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımız için gönüllü olan ülkeler var

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aşı yardım ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yerli aşımız için gönüllü olan ülkeler var' dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir."

"Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz."

"Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur."

"Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

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