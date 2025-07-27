İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan için 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan için 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeşil Vatan'ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz' dedi.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan için 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;

Yeşil Vatan'ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.

Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.