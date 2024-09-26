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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

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