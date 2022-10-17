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Politika

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! Gombojav ve İgnatius'u ayrı ayrı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti. Başkan Erdoğan, ayrıca Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! Gombojav ve İgnatius'u ayrı ayrı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Kabulde, Gombojav, Başkan Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti.

"İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.

Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.

BAŞKANERDOĞAN, DÜNYA SÜRYANİ KATOLİK PATRİĞİ VE HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Moğolistan
  • Zandanshatar Gombojav

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