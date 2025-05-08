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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
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Polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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