Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hazımsızlığını böyle dile getirdi: Yüzünü İslam'a döndü

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekili adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretini canlı yayında kustu.

HDP'nin milletvekili adayı Hasan Kaya Cemal, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden düşman olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne söyleyen HDP'li Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE BİR MASA ETRAFINDA OTURDULAR VE İMZALADILAR"

Partisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine ilişkin konuşan Cemal, "20 yıldır ilk defa Türkiye'de 6 farklı parti çok önemli. İlk defa bu 6 parti demokrasi programında, ittifakında anlaştılar, yazılı olarak. Türkiye çok partili siyasi tarihinde bir ilktir. Kılıçdaroğlu liderliğinde bir masa etrafında oturdular ve imzaladılar. Sonra Emek ve Özgürlük Hareketi, HDP, Yeşil Sol, tüm bunlar, uzlaşmanın içine cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediler. " ifadelerini kullandı.