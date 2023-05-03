İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4766
  • EURO
    21,4678
  • ALTIN
    1262.08
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hazımsızlığını böyle dile getirdi: Yüzünü İslam'a döndü
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hazımsızlığını böyle dile getirdi: Yüzünü İslam'a döndü

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan sözde gazeteci Hasan Kaya Cemal, katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretini, 'Yüzünü İslam'a döndü.” ifadeleriyle dile getirdi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hazımsızlığını böyle dile getirdi: Yüzünü İslam'a döndü
ABONE OL

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekili adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefretini canlı yayında kustu.

HDP'nin milletvekili adayı Hasan Kaya Cemal, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden düşman olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne söyleyen HDP'li Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE BİR MASA ETRAFINDA OTURDULAR VE İMZALADILAR"

Partisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine ilişkin konuşan Cemal, "20 yıldır ilk defa Türkiye'de 6 farklı parti çok önemli. İlk defa bu 6 parti demokrasi programında, ittifakında anlaştılar, yazılı olarak. Türkiye çok partili siyasi tarihinde bir ilktir. Kılıçdaroğlu liderliğinde bir masa etrafında oturdular ve imzaladılar. Sonra Emek ve Özgürlük Hareketi, HDP, Yeşil Sol, tüm bunlar, uzlaşmanın içine cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediler. " ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.