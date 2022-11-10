Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi'nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Fıkıh ilminin efendisi Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok büyük şeref duyuyorum.

Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isimdir. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle teşekkür ediyorum.

Nişanın tevcihi karşılıklı saygı ve gelişen ilişkilerimizin somut ver tezahürüdür.

Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla Aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımı sunuyorum.

Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır.