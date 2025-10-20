İSTANBUL 20°C / 10°C
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlığa Duran'dan tepki! ''CHP'nin öfke nöbeti siyaset zeminini tahrip ediyor''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 'Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 17:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu, hakaretin bulunmadığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."

