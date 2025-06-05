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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler! Altun'dan Özel'e tepki: Gülünç olmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için “millete savaş açtın” demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler! Altun'dan Özel'e tepki: Gülünç olmuş
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özel...

Tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için "millete savaş açtın" demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş.

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanlar dahi bir bir suçlarını itiraf ederken sizin hala bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük sahibi olduğunuzu iddia etmeniz de bir o kadar acınası...

Partinizin kurultayında gündeme gelen şaibeleri yine partinizin kendi içinden isimler şikayet ederken içinde bulunduğunuz psikolojik harbi ve kaotik durumu da "psikolojik üstünlük" söylemleriyle örtme çabanız, ne yazık ki beyhude.

Milletimiz sizin ne vaziyette olduğunuzu, neleri savunup nelere savaş açtığınızı gayet iyi görüyor ve biliyor.

Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor.

Siz istediğiniz kadar laf cambazlığıyla "üstünlük" oyununuza devam edebilirsiniz. Biz de milletimizle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz.

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