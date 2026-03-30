  • Özgür Özel'e suç duyurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin TL'lik tazminat davası
Özgür Özel'e suç duyurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin Kuşadası mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

30 Mart 2026 Pazartesi 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026'da Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

  • tazminat davası
  • suç duyurusu
  • Hüseyin Aydın

