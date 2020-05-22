Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'' mesajı

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 22:59 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 22:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan'ın paylaşımında, Haliç'in önceki ve sonraki hali ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'teki çalışmaları denetlerken çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.