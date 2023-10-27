Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim çağrısı: Yer gök bayrak olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz. As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun!" dedi.

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz.



As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun! ���� https://t.co/gSXgFYkCvn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2023

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında. Yurt dışında, 81 ilimizde, 922 ilçemizde. Evlerimizde, iş yerlerimizde, çiftliklerimizde, kurumlarımızda ve gözümüzün alabildiği her noktada bayrağımızı dalgalandıralım... Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından, "Yer gök hürriyet! Yer gök ay yıldız! Yüz yıl önce yeri göğü inletmiş ecdadımız. Haydi evlatlarım, haydi meslektaşlarım, haydi Türkiye'm. Yerde gökte dalgalansın al bayrağımız!" şeklinde paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dört bir yanını şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Haydi Türkiyem, yer gök bayrak olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda, "Türk bayraklarıyla süsleyelim dört bir yanı. 100'üncü yaşın gururunu hep birlikte yaşayalım. Bu topraklarda nice bin yıllara As bayrakları Türkiye'm" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Yer gök bayrak olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.

DONANMA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

CUMHURİYETİN SESİ, CUMHURİYETİN RENGİ

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.

DRONE, HAVAİ FİŞEK VE IŞIK GÖSTERİLERİ - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan "Türkiye Yüzyılı" enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.