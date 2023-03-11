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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı koalisyon için ''at pazarlığı'' benzetmesi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. 6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı' dedi.

11 Mart 2023 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı koalisyon için ''at pazarlığı'' benzetmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız."

"Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır."

"Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı"

"(Millet İttifakı) Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur."

"6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı"

"Depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız"

"Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz."

"Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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