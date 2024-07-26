Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Kongresi'ne tepki: Katil Netanyahu alkışlanıyor, bu nasıl iş?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

'Gazze kasabı' Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Gazze kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.