Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa açıklaması: İlk dört madde ile ilgili sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türkiye 100 yılının inşası için içeride ve dışarıda gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil bir dünya, daha müreffeh bir Türkiye idealine ulaşıncaya kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

'SİVİL BİR ANAYASAYLA BULUŞTURMA İRADEMİZİ TEYİT ETTİK'

Son kabine toplantımızdan bu yana, iç siyasette ve dış politikada yine yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. 1 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 3. yasama yılının açılışını yaptık. Meclis hitabımızda Türk demokrasisini darbe anayasası utancından bir an önce kurtararak yeni sivil bir anayasayla buluşturma irademizi teyit ettik. 12 Eylül rejiminin silah tipçiyle millete dayattığı mevcut anayasamızın yapılan onca revizyona rağmen Türkiye'ye ve demokrasisine dar geldiğini, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu her geçen gün net bir şekilde görebiliyoruz. Önyargıların esiri olarak ileri demokrasi hedefimize varılamayacağını herkesin idrak etmesini bekliyor. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz.

"İLK DÖRT MADDESİ İLE SORUNUMUZ YOK"



Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili, daha önce defalarca kamuoyuna açıkladığımız üzere, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorunun olmadığını, ilk dört madde üzerinden yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum. Yeni yasama yılı açılışında ayrıca ülkemizin karşı karşıya olduğu güvenlik sınavlarını kamuoyumuzla paylaştık. İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla yaktığı ateş, dini fanatizmle hareket eden mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. 7 Ekim'den itibaren meselenin ne Gazze ne de Hamas olmadığını, asıl niyetin işgal politikasını devam ettirmek olduğunu çok sık dile getirdik. İsrail'in Gazze'de durmayacağını, gözünü bölgedeki diğer ülkelere dikeceğini ilk günden beri her fırsatta ifade ettik. Bu ikazlarımızdan dolayı bazı dostlarımızın ve ülkemiz içindeki malum kesimlerin haksız eleştirilerine maruz kaldık. Bizi niyet okuyuculuğuyla, krizi abartmakla itham edenler oldu. Bizi dış politikayı iç siyasete alet etmekle suçlayanlar oldu. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL UYARISI

Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar, İsrail'in Lübnan'ı işgallede yetinmeyeceğini çok net biçimde işaret ediyor. İsrail yönetiminin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici barış gücüne saldıracak, barış gücünü tehdit edecek kadar küstahlaşması idrak kapıları halen açık olanlar için konunun ciddiyetini ispata kafidir. Burada şunu da söylemek zorundayım, kendi personellerini dahi koruyamayan bir Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik konseyinin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz, İsrail tankları BM bölgesine giriyor, barış gücü askerlerine saldırıyor, hatta bir kısmını yaralıyor ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tüm bu haydutlukları türbünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir.

'İSRAİL SALDIRILARINI DURDURMAYACAK'

Biz işte bunun için yıllardır dünya beşten büyüktür diyoruz. Bu adaletsiz tablonun değişmesi için bundan sonra da hakikatleri gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Aziz milletim, gelinen noktada şu gerçeği hepimiz görmekteyiz. Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini aldığı müddetçe saldırılarını durdurmayacak. Dışişleri ve savunma bakanlarımız meclisin kapalı oturumunda amacın, niyetin, asıl planın ne olduğunu izah etmişlerdir. 7 Ekim sonrasındaki vahşete rağmen tehdide gözlerini kapatanlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri kabul ettiremeyeceğimizi biliyoruz. Bugün İsrail'in gönüllü sözcülüğünü üstlenenlerin geçmişte bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı içinde aynı cümleleri kurduklarını unutmadık. Terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yönelik operasyonlarımıza en fazla tepki gösterenler de yine bunlardır. FETÖ ihanet çetesine karşı mücadelemizi dinamitlemeye çalışanların aynı kesimler olması elbette şaşırtıcı değildir.

'GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Bakınız, burada mesele asla tehditin kaynağı değildir. İdrak melekelerinin tamamen kapalı olmasıdır. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar ki, hem Türkiye'nin gerçeklerinden kopuklar, hem de bölgemizi ve dünyayı takip etmekten acizler. Gelişmeleri, Türkiye eksenli okumak yerine, batı merkezli okuma hastalığından kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar. Tekrar ediyorum, Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız, karşımızdaki tabloyu çok net biçimde ortaya koymuşlardır. Tüm bu gerçeklere rağmen, ülkenin ve milletin güvenliğine dair meseleleri, polemik konusu yapanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Biz onlara itibar etmeden, gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve alacağız. Ülke olarak caydırıcılık gücümüz ne kadar yüksek olursa, bölgemizdeki ateşten kendimizi koruma imkanımızın o derece artacağının farkındayız. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından, Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız. Yakından ilgilendiğimiz bir başka acil konu da şudur. Refah sınır kapısının İsrail güçleri tarafından işgaliyle birlikte, ne yazık ki Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarında ciddi düşüş oldu.

'966 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ YAPTIK'

İsrail özellikle bölgede önemli faaliyetler yürüten Filistin mültecilerine yardım ajansını terörize ederek yardımları engellemeye çalışıyor. Kış mevsimi gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyaç sahibi Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmanın gayretindeyiz. Artan hava ve kara saldırıları karşısında Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyesini de gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde hem bölgeye 300 ton civarında yardım ulaştırdık, hem de Beyrut Limanı'ndan bayraktar ve sancak gemilerimizle toplam 966 kişinin tahliyesini yaptık. İhtiyaç ve talep olması halinde tahliye operasyonlarımız sürecek. Buradan bir kez daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, AFAD'ımızı, MİT Başkanlığımızı, sürecin koordinasyonunu yürüten Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böylesi insani bir meselede dahi ırkçı atak geçiren yalan ve iftiralarla tahliye operasyonumuza kara çalan gazeteci ve siyasetçi kılıklı insanlık müsveddelerini de milletimizin vicdanına havale ediyorum.

'DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ ARASINDA YER ALIYORUZ'

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye'nin artık bir markası haline dönüşen Teknofest'in dokuzuncusunu Adana'da gerçekleştirdik. Bir gençlik destanı olarak gördüğümüz, Teknofest'in 2018 yılından beri dalga dalga büyümesi gurur vesilesidir. 14 farklı kategoride 4.333 takım ve 20.000 yarışmacıyla başlamıştık. Hamdolsun bu sene 50 farklı kategoride 790.000'den fazla takım, 1.650.000'den fazla yarışmacıya ulaştık. Çoğu genç 1.100.000 kişinin ziyaret ettiği Teknofest Adana, ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı tekrar güçlendirmiştir. Türkiye'yi savunma ve ileri teknolojilerde hak ettiği yere getirene kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz. Savunma sanayinde muhatap olduğumuz gizli açık pek çok ambargoya rağmen nereden nereye geldiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İHA ve SİHA satış sayısında ise zirvede Türkiye olarak biz varız.

'SAVUNMA SANAYİMİZİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Geçen yıl bu alanda dünya genelinde satışların %65'i Türk savunma sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirildi. 2023 yılında savunma ihracatımız 5,6 milyar dolar rakamını yakaladı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ürünleri ihracat gelirleri Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,2 arttı. Böylece ihracatımız yıllık bazda %10,4'lük yükselişle 6 milyar doları geçti. 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihrac ederek ciddi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizi seferberlik ruhuyla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Milli teknoloji hamlemizle inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şunun bir kez daha bilinmesini isterim. 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma hedefine kilitlendiğimiz bir süreçte, inovasyon ve ileri teknolojide yakalayacağımız başarı vazgeçilmezdir. Bunun için her şeyden önce dünyadaki gelişmeleri doğru okuyacak, çığır açmış teknolojilerin kuluçka dönemlerini çok iyi analiz edecek ve bugünü kurtarmayı kafi görmeyerek yarınları doğru planlayacağız. 2024-2025 akademik yıl açılışında diğer hususlarla birlikte, özellikle bilimsel araştırmalarda üniversitelerimizden beklentilerimizi vurguladık. Yeni akademik yılın öğrencisi, hocası, öğretim görevlisi ve çalışanı ile üniversite camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.

5 Ekim Cumartesi günü, Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reisi İstanbul Boğazı'ndan Somaliye yolcu ettik. Mavi Vatanda çok sayıda sismik faaliyet yürüten Oruç Reisi, aynı görevi Somali denizlerindeki her biri yaklaşık beşer bin kilometre karelik alanı temsil eden üç ruhsat sahasında sismik faaliyet icra edecek. Aziz milletim, burada bir hususa özellikle dikkatinizi çekmek durumundayım. Bölgemizin içinde bulunduğu keşif ve karanlık atmosferde dışarıdaki meselelerle çok yakından ilgilenirken evimizin içini toparlamamız, yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir. Bunun yolu da evvel emirde siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten, farklı siyasi partiler ve toplum kesimleri arasındaki müşterek paydayı olabildiğince büyütmekten geçiyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, şunu çok net söylemek isterim ki, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Mevlana Hazretleri'nin şimdi yeni şeyler söylemek lazım ifadesinde anlamını bulan ruha, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.