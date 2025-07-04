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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesaj: Filistin davasını terk etmeyiz

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in saldırganlığı bölgemizi tehdit ediyor. Gazze'de mezalim son bulmalı. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. İsrail'in saldırgan politikasına karşı dimdik duracağız.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesaj: Filistin davasını terk etmeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Hankendi'de düzenlenmesi ayrı bir önemde. Barış merkezi olacağına inanıyorum. Kafkasya barışın simgesi haline gelecek.

- Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

- 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

- Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi artırmalıyız. Bu konuda adımlar atmalıyız.

- Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor.

- (Sıfır Atık Projesi) Başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

- Şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz, ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir.

- Ekonomi ve ticaretin yanısıra turizm alanındaki iş birliği de teşkilatımıza ayrı bir ödev yüklemektedir

- İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz.

- İsrail bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor.

- Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. İsrail'in saldırgan politikasına karşı dimdik duracağız.

- İsrail'in İran'a saldırıları kabul edilemez.

- Suriye'de halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz

- Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz.

- Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • azerbaycan
  • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

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