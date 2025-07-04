Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Hankendi'de düzenlenmesi ayrı bir önemde. Barış merkezi olacağına inanıyorum. Kafkasya barışın simgesi haline gelecek.

- Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

- 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

- Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi artırmalıyız. Bu konuda adımlar atmalıyız.

- Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor.

- (Sıfır Atık Projesi) Başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

- Şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz, ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir.

- Ekonomi ve ticaretin yanısıra turizm alanındaki iş birliği de teşkilatımıza ayrı bir ödev yüklemektedir

- İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz.

- İsrail bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor.

- Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. İsrail'in saldırgan politikasına karşı dimdik duracağız.

- İsrail'in İran'a saldırıları kabul edilemez.

- Suriye'de halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz

- Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz.

- Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.