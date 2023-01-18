Başkan Erdoğan'dan Babacan'a sert tepki: 15 yıl yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Dünya küresel krizi konuşuyor, bunlar masa kriziyle meşgul. Altılı masanın milletin başına çökmek dışında projesi yok. Kahraman ordumuz ve onun şerefli komutanlarıyla savunma sanayiimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumuştur. İnsan, bir ülkenin ordusu, komutanları, savunma sanayii şirketleri, ürünleri kimler tarafından niçin, hangi gayeyle hedef alınır diye düşünmeden edemiyor. Bizim bildiğimiz, bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayiine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. Aynı şekilde PKK'nın feryatlarının sebebi yerindedir. Onu da anlıyoruz. Ülkemizin askeri alandaki gücünü, çıkarlarına tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını da normal karşılıyoruz. Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus bu ülkenin bir parti liderinin, parti mensuplarının ordumuza ve savunma sanayiimize karşı sergilediği hazımsızlıktır. Gerçi darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütlerinin başını ezen, sınırlarımızın güvenliğini daha derinlere taşıyan, hak ve menfaatlerimizi aslanlar gibi savunan orduya düşmanlıkları gayet tabiidir.

Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.