Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de yoğun diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WBS) katılacak olması nedeniyle geldiği Dubai'de çeşitli temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile Dubai'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI YATIRIM ŞİRKETLERİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALDİVLER DEVLET BAŞKANI MUİZZU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.