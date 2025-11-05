Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Kabul oyu veren siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama ana muhalefet partisi bir sürü bahanenin arkasına saklanarak karşı çıkıyor. Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil.

"CHP YA HARARET YAPACAK YA DA ŞANZIMANI DAĞITACAK"

CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak ya da şanzımanı dağıtacaktır

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır.

Biz elbette ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için aslolan Türkiye'dir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

(Terörsüz Türkiye) Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Tezkerelerin Terörsüz Türkiye çalışmalarının zorlaştıran değil tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir adım olacağına inanıyorum.

Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Önceden turist gibi de olsa bölgeye yollarını düşürüyorlardı. Şimdi artık onu bile yapamıyorlar. Ne yürütülen alt yapı çalışmalarından, ne tamamlanan konutlardan ne de deprem bölgemizin nereden nereye geldiğinden haberleri var.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN HEVESİ KURSAKLARINDA KALDI"

Yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin oyunlarını deşifre eden, kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEMEYİ PLANLIYORUZ"

Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz

2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz

2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükselttik

2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz ödemelerine giderken, 2026'da bu tutarın 19,9 liraya düşmesini bekliyoruz

Gençler sizlere sesleniyorum, 3 Kasım ve sonrasında girdiğimiz her seçim şeffaflık, güvenilirlik ve katılım noktasında iddia ile söylüyorum dünyanın en temiz seçimleri olmuştur

Ortaya bir ufuk koyduk, hedef koyduk girdiğimiz her seçimde hür iradesiyle milletimiz bizi tercih etti. Hamdolsun tercih etmeye de devam ediyor.

"TÜRKİYE ÇOK AĞIR BADİRELER ATLATTI"

1950-2002 arasındaki o 52 yıl içinde Türkiye, çok ağır badireler atlattı, çok ağır bedeller ödedi. Böyle istikrarsız ortamda yatırım yapamazsınız

1945 yılında her yanı enkaz olan Almanya toparlanırken, 2 atom bombası atılmış Japonya ayağa kalkarken Türkiye 52 yıl botunca yerinde saydı. Şimdi bize diyorlar ki tabi ki yapacaksınız, göreviniz diyorlar. Elbette yapacağız ama siz de bir sorgulayın bu ülkede yapılması gerenler acaba daha önce neden yapılmadı?