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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni açıklama: En ufak ihtimal karşılıksız bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, 'Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.' dedi.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni açıklama: En ufak ihtimal karşılıksız bırakılmayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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