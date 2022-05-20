Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sert tepki: YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda hepinizin de bildiği gibi AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular.

Terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi neden etmiyorsunuz? YPG kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. AB olduğu gibi dünyada da aynı şekilde hatta ileri gidiyorum ABD de görüşme konusunda fırsatlar tanıyor.

Almanya, İsveç, Finlandiya, Fransa hepsinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bunlar oralarda terör estiriyor. Yöneticileri her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendilerine sürekli anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de anlattık.

"TERÖRİSTLERİ HALA VERMEDİLER"

Türkiye'de yıllar yılı bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi, Kandili kendileri için merkez haline getirmeleri PKK ve YPG'nin bir terör estirmeleridir. Batı bunları hala gizliyor. Başta Almanya olmak üzere, İsveç'te Finlandiya'da yürüyüş yapıyorlar. Teröristleri bize hala vermediler. Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık. Yarın İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız.

"EVET DİYEYEMİZ"

Her şeyden önce terör örgütlerinin bütün belgeleri ve bilgileri bizde olduğuna göre, mağduru da biz olduğumuza göre NATO'nun terör hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. AB üyesi ülkelerinin birçoğu bu terör örgütlerini kabulenmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar. "