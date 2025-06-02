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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere tepki: Reklama, konsere var yangına yok, bunun hiçbir açıklaması olamaz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere tepki: Reklama, konsere var yangına yok, bunun hiçbir açıklaması olamaz

Etimesgut Havaalanı'nda 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Belediyeler) Reklama, konsere, eğlenceye ayrılan tutarın deprem, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz' dedi.

2 Haziran 2025 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere tepki: Reklama, konsere var yangına yok, bunun hiçbir açıklaması olamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ağaçlandırma faaliyetleri ile temayüz eden ve ebediyete uğurladığımız Rahim Demirbaş'a, yani Orman Dede'mize Allah'tan niyaz diliyorum. Rahim Demirbaş orman sevgisi ile herkesin gönlünde yer edinmiş mümtaz bir isimdi.

Bilvesile orman yangınları ile, sellerle mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.

'YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLARI ETKİN KULLANILMALI'

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

25 Temmuz 2024'te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplara, daha uzun vadeli hasarlara, etkilere yol açıyor. Veriler 2025'in daha sıcak geçeceğini gösteriyor.

Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir. Rabbim ülkemizin her türlü afetten korusun.

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 30'UNU ORMANLARLA KAPLADIK'

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık. Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz.

Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar. Orman kahramanlarımıza yapılmış birere hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

'TARİHİ ADIMLAR ATTIK'

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık. Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz. Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar. Orman kahramanlarımıza yapılmış birere hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya destek olduk. Birçok yeni imkan sundu. Köyünde kalarak üretmek isteyen vatandaşımızın yanında olduk. 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin aileye 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize katkı veriyoruz. Yeşil vatanın tüm yönleri ile zenginleştirilmesi için 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız bu kararları eylem planına dönüştürecektir. Ormancılık faaliyetlerimizi güçlendirecek bu kararların uygulanmasını biz de takip edeceğiz.

'SON 23 YILDA ORMAN YANGILARI İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ AŞAMALAR KAT ETTİK'

Son 23 yılda orman yangıları ile mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık. Havadan mücadelemizi 27 uçak 105 helikopter ile 438 tona yükselttik. Teknoloji ile yangınları erkenden tespit edip müdahale ediyoruz.

Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. Göreve geldiğimizde ilk müdahale aracı yoktu. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 4296 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu şekilde nitelikli insan kaynağımızı genişlettik. Orman teşkilatımıza 8500 personel kazandırdık.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Yeşil Vatan
  • Etimesgut Havaalanı

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